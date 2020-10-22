يحيى الفخراني يواصل تصوير نجيب زاهي زركش

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:23 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يواصل النجم الكبير يحيى الفخراني تصوير مسلسله الجديد " نجيب زاهي زركش". والذي بدأ تصويره منذ شهر كامل.
المسلسل هو التعاون رقم خمسة بين الفخراني والسيناريست الكبير عبد الرحيم  كمال .

والرابع بينه وبين المخرج شادي الفخراني بعد دهشة والخواجة عبد القادر وونوس وكان مسلسل شيخ العرب همام من إخراج حسني صالح.

وكان كاتب العمل عبد الرحيم  كمال قد صرح من قبل مداعبا ومطالبا بامساك الخشب خوفا من الحسد وداعيا لمواصلة النجاح.
المسلسل لن يكون صعيديا بل عمل كوميدي اجتماعي وأكد عبد الرحيم أنه سيكون مفاجأة للجمهور ومن إنتاج سينرجي.
ويشارك في بطولة العمل كل من أنوشكا وكريم عفيفي وسامح سليم ، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وهالة فاخر التي تشارك في الحلقة الأولي كضيفة شرف. وفتوح أحمد وعبد الرحيم حسن وعصام توفيق ونخبة من النجوم.

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