مها أبو عوف: "نفسي بتوع الشائعات دول يتقطع لسانهم"

أكدت الفنانة مها أبوعوف، أنها خضعت لتحليل كورونا للتأكد من عدم إصابتها بالفيروس والنتيجة جاءت سلبية، وأنها تعاني من الإنفلونزا، مشيرة إلى أنها لم تفكر يوما في الميراث الخاص بالفنان عمر خورشيد، وأنها وجدت نفسها حارسة على ممتلكاته، لحين الانتهاء من إعلام الوراثة، وأنه حتى وفاته لم تتم عملية الطلاق.



وأضافت مها أبو عوق، خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، قائلة:"كان بيجيلي تلفونات الناس بتقولي أنتي عندك كام فدان عمر خورشيد سابهوملك، وأنا مكنتش ببص للكلام ده نهائي، وأنا أؤمن أن لو أنا ليا حق ربنا هيرجعهولي ولو بعد حين، حتى لو كان المبلغ 20 مليون جنيه بمقاييس الثمانينات".



وتابعت الفنانة: "لكن مفيش أي نوع من أنواع الخلافات بيني وبين حد بخصوص الميراث أو غيره، وأنا مش هجرى وراء ورث لبني آدم كنت بحبه وبقدره جدا، ومعنديش أي نية للدخول في أي صراع بخصوص الأمر ده، والمحامي لما كلمني قولتله أنا مش عاوزة حاجة، والواحد مش هياخد حاجة بعد ما الإنسان اللي بيحبه وبيقدره يتوفاه الله، ونفسي الناس دي يتقطع لسانها".