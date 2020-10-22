وزير التعليم يكشف أحدث قراراته بشأن حضور الطلبة في ظل كورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك ثلاثة بدائل أمام الطالب في مراحل التعليم العام فيما يتعلق بمسائل الحضور في العام الدراسي الجديد في ظل انتشار فيروس كورونا.





وقال "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إنه سيكون هناك ثلاث اختيارات أمام الطلاب في ظل كورونا.





وأضاف "الخيار الأول هو ما تقدمه الدولة حاليًا من خلال التعليم التبادلي بين المدرسة والتعلم عن بعد، أما الخيار الثاني فهو تأجيل السنة الدراسية بالنسبة للطالب بأن يحضر ولي الأمر ويطلب استثناء طفله من العام الدراسي الحالي".





وتابع "أما الخيار الثالث فهو أن يطلب ولي الأمر تحويله إلى طالب منازل لهذه السنة، ويجلس في البيت ويتلقى وسائل التعليم المتاحة سواء من خلال القنوات التلفزيونية أو المنصات الالكترونية ويذهب خلال فترة الامتحانات".





هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98413 حالة حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 158 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 105705 حالات من ضمنهم 98413 حالة تم شفاؤها، و6142 حالة وفاة.



