بعد "مجنونة أوي" أيه عبد الرؤوف تدخل تصنيف المليون مشاهدة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:54 م
بوابة الفجر
محمود حنفي
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نجاح كبير حققه فيديو كليب " مجنونة أوي " للفنانة أيه عبد الرؤوف، والذي شكل التعاون الأول لها مع لايف ستايلز ستديوز، والمخرجة بتول عرفة، حيث تجاوزت نسبة المشاهدة حاجز المليون في أقل من أسبوع.

وأعربت أيه عبد الرؤوف في تصريحات صحفية اليوم، عن سعادتها الكبيرة لنجاح الفيديو كليب بهذا الشكل المبهر، حيث انه لاقى اشادة كبيرة من قبل صناع الأغنية في مصر والوطن العربي، بفضل المجهود الذي قدمته شركة الإنتاج والمخرجة لنجاح الكليب

ويذكر أن " مجنونة اوي" من كلمات:أحمد حسن رؤول، وألحان: سامر أبو طالب، توزيع: هانى ربيع وإخراج: بتول عرفة.

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