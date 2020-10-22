الصحة: يجب عدم تناول فيتامينات أو أدوية رفع المناعة دون استشارة

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كشف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن طرق التعامل المرضى حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء أن أي شخص يعاني من أمراض مزمنة عليه التوجه إلى أقرب مستشفى في حالة شعوره بأي أعراض مرضية.



وتابع: يجب عدم تناول الأدوية خاصة أدوية الفيتامينات أو أدوية رفع المناعة دون استشارة الطبيب"، موضحًا أنه من الضروري عدم التجمع أمام المدارس من أولياء الأمور للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، ولم تظهر أي حالة مصابة بكورونا في أي مدرسة على مستوى الجمهورية.



واستطرد، أن هناك فرق تأمين طبي لانتخابات مجلس النواب، وأكثر من 3000 سيارة إسعاف موزعة في أماكن الانتخاب والميادين الرئيسية، بالإضافة لغرفة العمليات، بخلاف غرفة عمليات بكل محافظة، وشبكة مميكنة، وهناك تواصلًا مستمرًا في جميع المحافظات ورفع درجة الاستعداد القصوى لهذه الانتخابات.



واختتم مناشدًا الناخبين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والالتزام بالتباعد الاجتماعي سواء أمام اللجنة أو داخلها، مشيرًا إلى أن أعداد الإصابات اليوم ستكون قريبة أو نفس أعداد أمس، وبالنسبة للتجارب السريرية تجاوزنا الـ3000 تجربة السريرية، مع وجود إقبال من المواطنين للمشاركة حيث تستهدف الوزارة 6000 مشارك في التجربة، موضحًا أن التجربة ستنتهي إذا ثبت فاعلية اللقاح على الفور سيتم تصنيعه خلال نهاية هذا العام.





