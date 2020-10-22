الصحة: يجب عدم تناول فيتامينات أو أدوية رفع المناعة دون استشارة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:38 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
كشف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن طرق التعامل المرضى حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء أن أي شخص يعاني من أمراض مزمنة عليه التوجه إلى أقرب مستشفى في حالة شعوره بأي أعراض مرضية.

وتابع: يجب عدم تناول الأدوية خاصة أدوية الفيتامينات أو أدوية رفع المناعة دون استشارة الطبيب"، موضحًا أنه من الضروري عدم التجمع أمام المدارس من أولياء الأمور للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، ولم تظهر أي حالة مصابة بكورونا في أي مدرسة على مستوى الجمهورية.

واستطرد، أن هناك فرق تأمين طبي لانتخابات مجلس النواب، وأكثر من 3000 سيارة إسعاف موزعة في أماكن الانتخاب والميادين الرئيسية، بالإضافة لغرفة العمليات، بخلاف غرفة عمليات بكل محافظة، وشبكة مميكنة، وهناك تواصلًا مستمرًا في جميع المحافظات ورفع درجة الاستعداد القصوى لهذه الانتخابات.

واختتم مناشدًا الناخبين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والالتزام بالتباعد الاجتماعي سواء أمام اللجنة أو داخلها، مشيرًا إلى أن أعداد الإصابات اليوم ستكون قريبة أو نفس أعداد أمس، وبالنسبة للتجارب السريرية تجاوزنا الـ3000 تجربة السريرية، مع وجود إقبال من المواطنين للمشاركة حيث تستهدف الوزارة 6000 مشارك في التجربة، موضحًا أن التجربة ستنتهي إذا ثبت فاعلية اللقاح على الفور سيتم تصنيعه خلال نهاية هذا العام.


أخبار تهمك

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ يوم

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

ميدو: كاف يتجه لتأجيل مباراة الأهلي والوداد بسبب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تكشف أخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر

منذ أقل من ساعتين

غيابات بالجملة تضرب الوداد قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

بعد انتشار فيديو "طفلي عين شمس".. التحريات: "حفل خطوبة"

منذ أقل من ساعة

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ حوالي 11 ساعة

سموحة يستهدف التعاقد مع ظهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو: مرتضى منصور خدر المغاربة بتصريحاته

منذ ساعة

الأهلي يستقر على عودة نجمه المعار بشكل لنهائي

منذ حوالي 10 ساعة

لاعبو الزمالك يحسمون قرارهم بشأن تأجيل مواجهة الرجاء

منذ ساعتين

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

ميدو: مرتضى منصور خدر المغاربة بتصريحاته

07:47 ص

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

01:14 ص

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

09:32 م

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»