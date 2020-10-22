شاهد.. "الصحة": لم تظهر أي حالة إصابة بفيروس كورونا بالمدارس

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:43 ص
هالة زايد
هالة زايد
داليا الحسين
Advertisements
قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك ارتفاعًا طفيفًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر خلال الأيام الماضية، في ظل انخفاض درجة الحرارة.

وأضاف المتحدث، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء أن هناك تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية منذ انخفاض أعداد الإصابات، مشيرًا إلى أن وزيرة الصحة والسكان تابعت جاهزية مستشفيات العزل لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه من الضروري الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

واستكمل حديثه، أنه من الضروري عدم المصافحة باليد ومنع التجمعات في الأماكن العامة وعدم مشاركة الأدوات الشخصية، بالتحديد للمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل، كونهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وواصل تصريحاته، مناشدًا بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة مع بداية فصل الشتاء، على الرغم من أن الوضع مطمئن في مصر، إلا أن الالتزام سيجعلنا نمر من الجائحة بآمان، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية ما زالت على أتم الاستعداد في أماكن عملهم في مستشفيات العزل والفرز، وهناك متابعة دقيقة للغاية بشكل مستمر على مدار اليوم، والدولة على استعداد لاستقبال أي موجة ثانية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن أي شخص يعاني من أمراض مزمنة عليه التوجه إلى أقرب مستشفى في حالة شعوره بأي أعراض مرضية، ويجب عدم تناول الأدوية خاصة أدوية الفيتامينات أو أدوية رفع المناعة دون استشارة الطبيب، موضحًا أنه من الضروري عدم التجمع أمام المدارس من أولياء الأمور للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، ولم تظهر أي حالة مصابة بكورونا في أي مدرسة على مستوى الجمهورية.

واستطرد، أن هناك فرق تأمين طبي لانتخابات مجلس النواب، وأكثر من 3000 سيارة إسعاف موزعة في أماكن الانتخاب والميادين الرئيسية، بالإضافة لغرفة العمليات، بخلاف غرفة عمليات بكل محافظة، وشبكة مميكنة، وهناك تواصلًا مستمرًا في جميع المحافظات ورفع درجة الاستعداد القصوى لهذه الانتخابات.

واختتم مناشدًا الناخبين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والالتزام بالتباعد الاجتماعي سواء أمام اللجنة أو داخلها، مشيرًا إلى أن أعداد الإصابات اليوم ستكون قريبة أو نفس أعداد أمس، وبالنسبة للتجارب السريرية تجاوزنا الـ3000 تجربة السريرية، مع وجود إقبال من المواطنين للمشاركة حيث تستهدف الوزارة 6000 مشارك في التجربة، موضحًا أن التجربة ستنتهي إذا ثبت فاعلية اللقاح على الفور سيتم تصنيعه خلال نهاية هذا العام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا درجة الحرارة بوابة الفجر الفجر ارتداء الكمامه

أخبار تهمك

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو: الزمالك تراجع عن موقفه بشأن مباراة الرجاء وأبوريدة يتدخل

منذ نصف ساعة

بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الأهلي يستقر على عودة نجمه المعار بشكل لنهائي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

خاص.. تامر حسني يطرح أغنية"فجأه افترقنا" غدًا

منذ حوالي 14 ساعة

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 9 ساعات

خبر سار في الأهلي قبل موقعة الوداد

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن موعد الإعلان عن صفقة بدر بانون في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الوداد المغربي

منذ ساعة

بيراميدز يكشف حقيقة طلب الأهلي بشأن بقاء أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ حوالي 4 ساعات

منتخب السويس يضم ثنائي المريخ استعدادا للموسم المقبل

منذ ساعتين و 46 دقيقة

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

طبيب يكشف موعد الانتقال إلى المرحلة المتوسطة في مواجهة الكورونا (فيديو)

"الصحة" تكشف أسباب ارتفاع وفيات كورونا (فيديو)

احذر الأدوية الخاطئة.. الصحة تكشف أسباب ارتفاع أعداد وفيات كورونا (فيديو)

مستشار رئيس الجمهورية عن "كورونا": الحالات الحرجة تشكل 5%.. ومنحنى الانتشار مازال أفقيًا (فيديو)

الحكومة تكشف حقيقة توقف استقبال المستشفيات الحكومية للحالات الحرجة

صبحي يكشف تفاصيل المرحلة الأولى لعودة الأنشطة الرياضية (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

10:00 م

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

09:32 م

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي

11:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»