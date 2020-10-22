في ذكرى ميلاده.. تعرف على الفيلم الذي ندم عليه حسن عابدين

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:21 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير حسن عابدين، واحد من ألمع نجوم الكوميديا وصاحب "القفشات" المميزة والعالقة في أذهان الجمهور حتى الآن.

ذكر ابنه خالد في تصريحات صحفية أن من الأفلام التي ندم عليها والده دوره في فيلم درب الهوى، أن المخرج حسام الدين مصطفى زاره فى البيت وجاء ومعه نسخة من الفيلم أعطاها له قبل دخوله إلى والده في غرفته الخاصة.

وتابع: "بعد قليل سمعت صوت أبي عاليًا ومنفعلًا يقول للمخرج: "أنا استأمنتك وأنت غير أمين على مستقبلي الفني"، وطرده من البيت، وخرج أبي وأنا أشاهد الفيلم وطلب مني الشريط وكسره بيده من شدة الانفعال، وألقاه في سلة المهملات".

رحل الفنان حسن عابدين، في عام 1989، عن عمر يناهز 58 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الدم.

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