مصادر من تل أبيب تكشف وصول طائرة إسرائيلية إلى الخرطوم

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشف المحلل السياسي في هيئة البث الإسرائيلية شمعون آران، أن طائرة إسرائيلية وصلت اليوم الأربعاء مباشرة الى الخرطوم ومكثت هناك 7 ساعات.

 

وكتب آران، في صفحته عبر موقع "تويتر": " قرب الإعلان عن إنشاء علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسودان؟ طائرة إسرائيلية وصلت اليوم مباشرة إلى الخرطوم مكثت هناك 7 ساعات".

 

وأضاف: "من غير المستبعد أن تكون بعثة إسرائيلية بحثت  في السودان إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين... ديوان رئيس الوزراء رفض التعليق على الخبر".


ولفت الى أن "الرحلة الجوية المباشرة اليوم بين إسرائيل والسودان هي استثنائية فهي ثاني رحلة مباشرة بين البلدين. الرحلة الأولى تمت في شهر مايو الماضي عندما حاول أطباء إسرائيليون إنقاذ حياة السفيرة نجوى قدح الدم مستشارة عبد الفتاح البرهان، "مهندسة" اللقاء التاريخي بين نتنياهو والبرهان".

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