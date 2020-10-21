بيكيه وشتيجن ضمن 4 لاعبين جددوا عقودهم مع برشلونة

أعلن برشلونة تمديد التعاقد مع أربعة لاعبين منهم المدافع صاحب الخبرة جيرار بيكيه الذي سيستمر حتى يونيو 2024 ليبقى اللاعب في صفوف ناديه الإسباني لمدة 16 عاما.

وتعرض المدافع البالغ عمره "33 عاما"، الذي انضم من مانشستر يونايتد في 2008، للطرد خلال الفوز 5-1 على فرنسفاروش المجري، لذا فإنه لم يحتفل بتمديد التعاقد بالطريقة اللائقة.

وأكد برشلونة أن الشرط الجزائي في عقد بيكيه سيبلغ 500 مليون يورو (591 مليون دولار)، وقال إن تمديد التعاقد يتوقف على مشاركة اللاعب في عدد محدد من المباريات خلال موسم 2021-2022.

ووقع الحارس الأساسي مارك أندريه تير شتيغن على عقد جديد حتى يونيو 2025 كما مدد المدافع كليمو لينغليه ولاعب الوسط فرينكي دي يونغ التعاقد مع النادي حتى يونيو 2026.

وقال برشلونة في بيان رسمي : توصلنا لهذه الاتفاقات بعد أسابيع من المفاوضات ووفقا لتعديلات مؤقتة في الراتب وفقا للظروف الناتجة عن أزمة كوفيد-19.