النجوم يتجمعون.. تعرف على مفاجآت دراما رمضان 2021

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ينتظر الجمهور شهر رمضان الكريم للتعبد وذكر الله وبجانب ذلك ينتظرون الدراما الرمضانية التي يقدمها عدد من النجوم في هذا الشهر والتي يتنافسو من خلالها ليقدمون أفضل ما عندهم حتى يرضي أعمالهم الجمهور ويحفل شهر رمضان لعام 2021 لشئ جديد ومختلف في عالم الدراما وهو مشاركة ثنائي من النجوم في عمل درامي ليكون أكثر ضجة وتشويق.



ويشارك الفنان كريم عبد العزيز مع أحمد مكي في الجزء الثاني من مسلسل " الاختيار" والذي حقق نجاحا كبيرا في شهر رمضان الماضي ومن المقرر أن يكون أكثر تشويقا في رمضان 2021.



ويشارك أيضا مع النجم أحمد السقا النجم أمير كرارة في مسلسل "نسل الأغراب" ومن المقرر بدء تصوير المسلسل في أول شهر نوفمبر المقبل وذلك عقب الأنتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في هذا العمل.



ويشارك النجم أحمد عز مع النجمة هندي صبري في مسلسل "هجمة مرتدة" في شهر رمضان المقبل ويتناول المسلسل قصة حقيقية من ملفات المخابرات المصرية وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب ويشارك في البطولة عدد من الفنانين منهم هشام سليم وماجدة.



بجانب ذلك يشارك مصطفى شعبان مع النجم عمرو سعد في مسلسل "عش الدبابير" وسيتم عرضه في شهر رمضان المقبل وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج خالد موسى.