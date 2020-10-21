البورصة الأمريكية تتراجع بالختام مع ترقب محادثات التحفيز

انهت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم على تراجع مع ترقب استكمال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين المحادثات بشأن صفقة التحفيز مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اليوم بعد مفاوضات جيدة بالأمس.





ومنع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ محاولة الجمهوريين لتمرير حزمة تحفيزية بقيمة 500 مليار دولار.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، تراجع سهم "نتفليكس" بنحو 7 بالمائة بعد أن فشلت الشركة في الوفاء بالتوقعات من حيث الأرباح وعدد المشتركين خلال الربع الثالث من العام الجاري.





في حين قفز سهم "سناب شات" بأكثر من 28 بالمائة بعد أن سجلت أرباح وإيرادات تفوق التوقعات.





وعند الختام، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3 بالمائة إلى 28210.8 نقطة.





فيما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 3435 نقطة، في حين هبط "ناسداك" بنسبة 0.3 بالمائة مسجلا 11484 نقطة.





وبحلول الساعة 8:06 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 92.63.