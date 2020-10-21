سر تأجيل غطسة ولاء حافظ القياسية





أعلن أشرف صبري، رئيس الجهاز الطبي للقبطان ولاء حافظ، عن سر تأجيل الغطسة التي كان مقررا لها اليوم الأربعاء.





وقال "صبري" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بفندق الإقامة بشرم الشيخ: "أجرينا صباح اليوم بتجربة ناجحة للغطاس ولاء حافظ داخل حمام السباحة للاطمئنان على كافة الاستعدادات قبل الغطسة الرئيسية في مياه مدينة شرم الشيخ لكسر الرقم القياسي ودخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.





وأوضح أنه خلال تجهيز الغطاس ولاء حافظ للنزول تحت الماء حدث جرح بسيط له أثناء تركيب قسطرة البول وتقرر على أثرها تأجيل الغطسة وذلك لأن الجرح يحتاج 3 ساعات حتى يستطيع الغطاس النزول تحت الماء.





وأوضح: "وجدنا أنه من الأفضل تأجيلها حتى العاشرة صباح الغد، حتى تكون حالته الطبية لائقة، وهدفنا الأول هو الحفاظ على حياته".





واختتم قائلا: "ولاء في حالة معنوية عالية ولديه إرادة حديدية، وبقاءه تحت الماء ولو لست ساعات سيكون انجازاً كبيراً، خاصةً وأنه أول مصاب شلل رباعي في العالم يخوض هذا التحدي".



