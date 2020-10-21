منتخب السويس يضم ثنائي المريخ استعدادا للموسم المقبل

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تعاقد مسئولو نادى منتخب السويس برئاسة محمد هلال، مع المدافع أحمد فراويلة، كما تعاقد أيضا مع اللاعب محمد جبل ويشغل مركز صانع العاب بعد الرحيل عن نادى المريخ البورسعيدي الذى هبط الى دورى القسم الثالث.



وحصل مسئولو الفريق السويسي على توقيع الثنائي أحمد فراويلة، ومحمد جبل، لمدة موسمين، في اطار دعم خطوطه، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.



وجاء التعاقد في حضور معتز سليم عضو مجلس الإدارة، وأحمد معتمد وكيل اللاعبين.



وجديى بالذكر ان منتخب السويس انهى الموسم الماضى وهو في المركز السادس برصيد 33 نقطة.