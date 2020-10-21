أسعار النفط تواصل التراجع بالختام مع ارتفاع المخزون الأمريكي

واصلت أسعار النفط التراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تراجع مخزونات النفط خلال الأسبوع الماضي، لكن ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 1.9 مليون برميل مما يشير إلى ضعف الطلب على الوقود.





كما لم يشفع تراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنحو 600 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي في دعم الأسعار.





ومن جانبه، قال وزير الطاقة الروسي أمس الثلاثاء إنه من السابق لأوانه مناقشة مستقبل قيود إنتاج النفط العالمية بعد ديسمبر .





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 4 بالمائة إلى 40.03 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 3.2 بالمائة إلى 41.79 دولار للبرميل.