معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر من خلال مصاريف وفوري فقط برقم الهاتف لعام 2020

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات موقع إلكتروني رسمي يمكن لجميع المواطنين من داخل أو من خارج مصر الدخول عليه للاستعلام عن قيمة الفاتورة الخاصة بالتليفون الأرضي. كما يمكن للجميع من القيام بسداد الفاتورة عبر الموقع ومعرفة أسباب أعطال الهاتف ومعرفة ميعاد سداد الفترة القادمة من قبل أن يتم تغريم صاحب الخط غرامة تأخير عن الدفع، كما هناك خدمات مميزة مثل الاشتراك في المسابقات وبرنامج النقاط والإنترنت.









مميزات الشركة المصرية للاتصالات





تمنح المواطن المصري حق إختيار كيفية سداد الفاتورة إذا كان يريد أن يتم الدفع شهيرا أو دوريا أو سنويا.

تمنح المواطن مميزات مثل الحصول على مكالمات دولية.

يمكن للجميع دفع قيمة الفاتورة بدون كاش من خلال إستخدام بطاقات الدفع لماكينات الصراف الآلي.

السداد يكون بمنتصف كل شهر وعند التأخر عن السداد يتحول الخط إلى استقبال مكالمات فقط ولا يمكنك إجراء أي مكالمة حتى يتم السداد.

من بعد تلك الخطوة إذا استمر عدم الدفع سوف تقدم الشركة مهلة أخرى شهر واحد فقط من بعدها يتم إيقاف الخدمة أضافة إلى إيقاف خدمة الإنترنت.









خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي





يتم طلب إدخال الرقم الخاص بك للتليفون الأرضي مسبوقا بكود المحافظة.

إختر دفع الفاتورة ومن بعدها اضغط سداد الفاتورة.

يظهر لك جميع أنواع الفواتير السابقة، وقيمتها وميعاد الدفع كما تظهر أيضاً الفاتورة الحالية.

إختر نظام الدفع الذي تريد إذا كنت ترغب بالدفع عبر الإنترنت.

يمكنك السداد من خلال فودافون كاش أو الفيزا كارد أو بطاقات الائتمان المختلفة.

كما يمكن الاستعلام عن الفاتورة بدون الإنترنت هاتفيا من خلال الاتصال على الرقم 111.