مودريتش: لم نكن في قمة المنافسة أمام شاختار

علق الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، على خسارة فريقه اليوم أمام ضيفه شاختار الأوكراني بهدفين مقابل ثلاثة في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال مودريتش عقب نهاية المباراة :"لا أعتقد أنّنا دخلنا اللقاء بثقة زائدة، شاختار فريق جيّد ولديهم لاعبين يمتلكون جودة ممتازة، لقد سجّلوا هدف في البداية وذلك أثّر علينا".





وأضاف :"في الشّوط الثاني لعبنا بشكل أفضل وقدّمنا اداء جيّد لكن ذلك لم يكن كافيًا، أنا متأكّد أنّنا سنقدم اداء افضل في المباريات القادمة".





وتابع :"زيدان أخبرنا بين الشوطين بأنه يجب أن نتحسن وأن نضغط بشكل أفضل، لقد فعلنا ذلك وخلقنا فرص أكثر ولكنّها لم تكن كافية للعودة".





وواصل :"نحن لم نكن في قمة المنافسة، يجب علينا أن نتحسن وهذا واضح، افتقدنا للثقة في الشوط الأول".



