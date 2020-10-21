قطاع الأعمال: فكرة بيع نادي غزل المحلة غير مطروحة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:57 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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نشرت بعض المواقع الإلكترونية تصريحا منسوبا للكابتن خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة الصاعد حديثا للدوري الممتاز بشأن بيع النادي. 

وفي هذا الإطار، يؤكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن فكرة بيع الفريق لم تكن مطروحة في أي وقت. 

وكان الوزير قد استقبل المدير الفني للنادي يوم السبت الماضي في مكتبه، حيث طلب منه عرض طلباته للموسم الجديد من زيادات في عقود اللاعبين والجهاز الفني بمناسبة الصعود.  

وشدد الوزير على أهمية الحفاظ على الفريق الصاعد مع الاستعانة بعدد محدود جدا من اللاعبين الجدد في بعض المراكز. 

كما استعرض الوزير رؤية الوزارة والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج المالكة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لتطوير كرة القدم بالنادي على أسس علمية ومستدامة.

وشرح الوزير أن التطوير سيشمل فصل كرة القدم عن الشركة ووضع حقوق الانتفاع بالاستاد و٣ ملاعب فرعية لمدة ١٥ سنة كنصيب شركة المحلة في شركة مساهمة على أن يتم طرح جزء أكبر من الأسهم لجماهير المحلة وكرة القدم مما يوفر الأموال المطلوبة لتطوير الاستاد والإنفاق على الفريق للمنافسة في الدوري الممتاز و كذلك إنشاء أكاديمية المحلة على أعلى مستوى، و هو ما كان الوزير قد أعلن عنه في أكثر من مداخلة تلفزيونية. كما تم تعريف المدير الفني بخبيرين تم استقدامهما للمساعدة في تحديد سبل التطوير و وضع سياسة للنادي. 

حضر الاجتماع الذي استمر حوالي ساعتين الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة، كما تم في اجتماع لاحق نقل نفس الصورة إلي أحمد عمرو رئيس شركة غزل المحلة ومجلس إدارة النادي والسادة حسام عزو ومجدي الالفي عضوي مجلس الإدارة، حيث وعد  رئيس شركة غزل المحلة رئيس النادي ورئيس الشركة القابضة بتوفير المكافآت في الاحتفالية المقامة لتكريم الفريق يوم الجمعة 30/10/2020.

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