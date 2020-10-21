ريال مدريد يسقط أمام شاختار بالثلاثة في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:55 م
بوابة الفجر
Advertisements
حقق شاختار دونيتسك الأوكراني فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه ريال مدريد الإسباني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأنهى شاختار دونيتسك، الذي يدربه المدير الفني لويس كاسترو، الشوط الأول للمباراة متقدما بثلاثة أهداف سجلها ماتيوس كاردوسو ليموس مارتينز ورافاييل فاران لاعب ريال مدريد (بالخطأ في مرمى فريقه) ومانور سولومون في الدقائق 29 و33 و42 .

وفي الشوط الثاني، رد ريال مدريد بهدف سجله لوكا مودريتش في الدقيقة 54 ثم أضاف البديل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 59 بعد ثوان معدودة من مشاركته، وواصل ريال مدريد صحوته الهجومية حتى نهاية المباراة لكنه لم ينجح في إدراك التعادل لتكون الهزيمة الأولى له أمام الفريق الأوكراني خلال ثلاث مباريات جمعت بينهما في تاريخ دوري الأبطال.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شاختار زيدان ريال مدريد أخبار ريال مدريد

أخبار تهمك

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ يوم

الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يومين

تقارير مغربية.. كاف يؤجل مباراة الزمالك والرجاء

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة غدا.. وهذه حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين

منذ ساعة و نصف

خبر سار في الأهلي قبل موقعة الوداد

منذ ساعة

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ حوالي 9 ساعات

محمد يوسف يعلن جهازه المعاون في البنك الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ يوم

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

"رجل بدرجة شيطان"| يقتل زوجته ويتهمها بالزنا في عين شمس.. و"الفجر" تكشف المستور

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة طلب الأهلي بشأن بقاء أحمد فتحي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

خاص.. تامر حسني يطرح أغنية"فجأه افترقنا" غدًا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مانشستر سيتي يتفوق على شاختار بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

ليون يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بتعادل ثمين أمام شاختار الأوكراني

ملخص نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا.. سقوط ريال مدريد وتفوق يوفنتوس

مانشستر سيتي يتعثر أمام شاختار دونيتسك بدوري الأبطال

قرعة دوري أبطال أوروبا تضع ريال مدريد في مجموعة متوازنة

تعرف على مواعيد مباريات ريال مدريد بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

تقارير مغربية.. كاف يؤجل مباراة الزمالك والرجاء

07:48 م

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

04:29 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»