خلال يوم.. سقوط 71 قذيفة صاروخية على إيران بسبب معارك قره باغ

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:39 م
صاروخ
صاروخ
وكالات
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أعلنت السلطات الإيرانية عن سقوط 71 قذيفة صاروخية داخل أراضي إيران، خلال اليوم الأربعاء، جراء المعارك العسكرية بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ المجاور.

 

وقال نائب حاكم محافظو أذربيجان الشرقية الإيرانية، عليار راستكو، في حديث لوكالة "إرنا"، إن الصواريخ سقطت في مدينة خودافرين، مشددا على أنها لم تسفر عن إصابات أو أضرار.

 

وأوضح راستكو أنه ، حتى يوم الأربعاء، سقطت 68 قذيفة صاروخية داخل إيران جراء الاشتباكات، لكن خلال اليوم الأربعاء فقط سقطت على أراضي البلاد 71 أخرى.

 

وذكر أن قوات حرس الحدود الإيرانية "اتخذت إجراءات قانونية" عقب الحادث و"وجهت تحذيرا جديا للأطراف المتناحرين في ناغورني قره باغ بالتشديد على ضرورة منع تكرار مثل هذه الحوادث".

 

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تشهد مناطق جنوب قره باغ الواقعة على الحدود مع إيران قتالا شرسا بين القوات الأذربيجانية والأرمنية.

 

وحذرت وزارة الخارجية الإيرانية مرارا في وقت سابق طرفي النزاع في قره باغ من شن أي اعتداء على أراضي إيران، فيما شددت على "ضرورة احترام وحدة أراضي جمهورية أذربيجان، ومبدأ عدم الاعتداء على المدنيين".

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صواريخ ايران اجراءات قانونيه

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