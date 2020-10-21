موقع اللجنة الانتخابية ٢٠٢٠ عن طريق هيئة للانتخابات الوطنية بالرقم القومي

موقع اللجنة الانتخابية ٢٠٢٠ عن طريق هيئة للانتخابات الوطنية بالرقم القومي فقد عملت هيئة الانتخابات الوطنية بنشر العديد من الخطوات التي من خلالها يستطيع المواطن التعرف على اللجنه الانتخابيه ومقرها حيث ينبغي أن يقوم كل مواطن بعملية التسجيل لانها واجب وطنى ويصوتون أما المرشح المناسب لهم الذى يعمل عل. تقديم المزيد من الخدمات المختلفة للوطن









كيفية الاستعلام عن اللجان الانتخابية





يجب اتباع العديد من الخطوات التالية لكي يستطيع كل مواطن معرفة اللجنة الانتخابية التي تخصه من خلال الخطوات التالية





اولًا يحب الدخول الى هيئة اللجان الانتخابية https://www.elections.eg/

ثم بعد ذلك يقوم المواطن بكتابة رقمه الخاص بالهوية

ثم القيام بالضغط على كلمة بحث لكى يتم ظهور جميع المعلومات الخاصة برقم اللجنة والموعد المتاح لها حتى نستطيع من خلالها أداء الأصوات.

عندما يقوم الشخص بالدخول الى التسجيل ا ومن خلال هذه الطريقة يستطيع المغتربين ان يقوموا بالإدلاء عن أصواتهم والحصول على الكثير من الأصوات حتى لا يتم تعرضهم الى العقاب.









معرفة مقر اللجنة الانتخابية





حيث ان الهيئة العامة لانتخابات قامت بإصدار الموقع الخاص الذى من خلاله يتمكن المواطن من الدخول عليه

والقيام بعملية التسجيل لكي يتم التعرف على اماكن الانتخابات التي من الطبيعي أن يقوموا بأداء أصواتهم فيها.

لكي تعمل على توفير للتعب والجهد لكل مواطن حيث انه اصبح من السهل التعرف على أماكن لجانهم الانتخابية.



