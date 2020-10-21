شيفروليه تكشف النقاب عن أيقونتها الجديدة Groove
الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:15 م
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شيفروليه تكشف النقاب عن أيقونتها الجديدة Groove
كشفت شركة صناعة السيارات الأمريكية الرائدة شيفروليه النقاب عن سيارة Groove الجديدة التي تنتمي إلى فئة سيارات الدفع الرباعي.
شيفروليه Groove
أوضحت الشركة الأمريكية ؛ يبلغ طول السيارة الجديدة 4.22 متر ومزودة بالعديد من المعدات مثل تكييف هواء أوتوماتيكي وكاميرا خلفية وشاشة 8 بوصة لنظام الوسائط المتعددة.
بالنسبة لمعدات السلامة ، توفر سيارة شيفروليه الجديدة أربع وسائد هوائية ونظام التحكم بالثبات والجر ، وتحتوي السيارة على مقصورة بلونين ومقاعد جلدية وعجلة قيادة جلدية.
وأشارت شركة جنرال موتورز الفرعية إلى أن السيارة الجديدة بها نظام دفع أمامي بمحرك سعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات بسعة 110 حصان وعزم أقصى 146 نيوتن متر.
شيفروليه تكشف النقاب عن أيقونتها الجديدة Groove
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