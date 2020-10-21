شيفروليه تكشف النقاب عن أيقونتها الجديدة Groove

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:15 م
شيفروليه Groove
شيفروليه Groove
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شيفروليه تكشف النقاب عن أيقونتها الجديدة Groove

كشفت شركة صناعة السيارات الأمريكية الرائدة شيفروليه النقاب عن سيارة Groove الجديدة التي تنتمي إلى فئة سيارات الدفع الرباعي.


شيفروليه Groove

أوضحت الشركة الأمريكية ؛ يبلغ طول السيارة الجديدة 4.22 متر ومزودة بالعديد من المعدات مثل تكييف هواء أوتوماتيكي وكاميرا خلفية وشاشة 8 بوصة لنظام الوسائط المتعددة.

شيفروليه Groove

بالنسبة لمعدات السلامة ، توفر سيارة شيفروليه الجديدة أربع وسائد هوائية ونظام التحكم بالثبات والجر ، وتحتوي السيارة على مقصورة بلونين ومقاعد جلدية وعجلة قيادة جلدية.

شيفروليه Groove

وأشارت شركة جنرال موتورز الفرعية إلى أن السيارة الجديدة بها نظام دفع أمامي بمحرك سعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات بسعة 110 حصان وعزم أقصى 146 نيوتن متر.

شيفروليه تكشف النقاب عن أيقونتها الجديدة Groove

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مواصفات شيفروليه Groove شيفروليه Groove شيفروليه Groove

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