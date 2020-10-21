وزير التعليم يكشف حقيقة استقطاع جزء من رواتب المعلمين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية

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كشف طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الزيادات المالية للمعلمين جاءت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 16 سبتمبر الماضي عندما طلب من رئيس الوزراء ووزيري المالية والتعليم وضع تصور لتحسين الأحوال المادية للمعلم.



وقال "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء إنه تم التوصل إلى وضع مشروع قانون أتاح أكثر من 6.5 مليار لصالح المعلمين ومعاونيهم، لافتًا إلى أن زيادات البدل والحواف تشمل كافة المعلمين بمختلف درجاتهم الوظيفية ومعاونيهم في التعليم العام والأزهري.



وأشار إلى أن القرار شمل توفير موارد لإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين والتي وضعت فيه الدولة نصف مليار جنيه كبداية، مؤكدًا أنه لن يتم استقطاع أي مبلغ من رواتب المعلمين لصالح هذا الصندوق، ولكن سيتم تمويله من مصادر مختلفة كما أنه سيقبل الهبات أو التبرعات.



وفي سياق منفصل أشار وزير التربية والتعليم إلى الإجراءات التي قد تتبعها الدولة في حالة زيادة أعداد إصابات كورونا أو الاضطرار إلى الإغلاق إلى اللجوء إلى القنوات التعليمية التي بدأت بقناة مدرستنا للسنوات من رابعة ابتدائي حتى المرحلة الإعدادية وفي منتصف نوفمبر المقبل لإطلاق قناة للمرحلة الثانوية بالإضافة إلى من 6 إلى 7 منصات الكترونية.



وكان أعلن وزير المالية محمد معيط، اليوم الاربعاء، التفاصيل الكاملة لزيادة أجور المعلمين التى جاءت بعد توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة زيادتها بالتزامن مع عملية تطوير التعليم المصري.



وأوضح "معيط " خلال مؤتمر صحفي في حضور رئيس الوزراء مصطفي مدبولي ووزير التربية والتعليم "أن زيادة أجور المعلمين تتمثل في زيادة قيمة بدل المعلم وحافز الأداء، وزيادة مكفائة امتحانات النقل بجانب منح حافز إدارة مدرسة، وإنشاء صندوق رعاية اجتماعية للمعلمين.



تفاصيل زيادة أجور المعلمين بالأرقام:



وأضاف وزير المالية، "أن قيمة بدل المعلم سترتفع بنسبة 50% عن المقرر في موازنة العام المالي 30 يونيو 2020 لتتراوح من 75 جنيه إلى 180 جنيه شهريا حسب درجة المعلم بإجمالي قيمة 1.8 مليار جنيه وسيستفيد منها 1.4 مليون معلم، بينما سترتفع قيمة حافز الأداء بنسبة 50% عن المقرر في موازنة العام المالي 30 يونيو 2020 لتتراوح قيمتها بين 140 جنيه وتصل إلى 185 جنيه شهريا بحسب درجة المعلم.



واستكمل " معيط" حديثة، "أن قيمة مكافأة امتحانات النقل للمعلمين سترتفع بنسبة 25% عن المحددة في موازنة العام المالي 30 يونيو 2020 لتتراوح بين 50 جنيه إلى 155 جنيه شهريا بحسب درجة المعلم.



وتابع،" أن المعلمين الذين يتولى إدارة المدرسة يحصلون على حافز إدارة المدرسة بقيمة تتراوح بين 150 جنيه شهريا لوكيل المعهد و250 جنيه لمدير المدرسة شهريا بإجمالي تكلفة تتحملها الموازنة العامة للدولة 110 مليون جنيه.



وأشار إلى أن زيادة مرتبات المعلمين من خلال ما سبق سيحمل الموازنة العامة للدولة نحو 5.611 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء صندوق رعاية اجتماعية للمعلمين بقيمة نصف مليار جنيه يوفر مزايا اجتماعية لهم.



وأكد وزير المالية، أن قيمة الزيادة في مرتبات المعلمين بعد دمج تلك الزيادات السابقة تتراوح بين 425 جنيه لكبير المعلمين و420 جنيه لخبير معلمين، و325 جنيه لمعلم مساعد، مشيرا إلى أن تطبيقها سيبدأ من يناير المقبل.