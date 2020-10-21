سيميوني يُعلن تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة بايرن ميونيخ بدوري الأبطال

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لاتليتكو مدريد، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بايرن ميونخ الألماني، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى: أوبلاك.





خط الدفاع: تريبير - سافيتش - فيلبي - لودي.





خط الوسط: يورينتي - كوكي - هيريرا - كاراسكو.





خط الهجوم: جواو فيليكس - لويس سواريز.





ونجح أتليتكو مدريد في الفوز بالمباراة الماضية على سيلتا فيجو بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في الليجا.



