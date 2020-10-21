فليك يُعلن تشكيل بايرن ميونيخ لمواجهة أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

أعلن هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق أتليتكو مدريد الإسباني، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى: مانويل نوير.





خط الدفاع: بافارد - سولي - دافيد ألابا - لوكاس هيرنانديز.





خط الوسط: جوريتزيكا - كيميتش - كومان - توليسو.





خط الهجوم: توماس مولر - روبرت ليفاندوفسكي.





يذكر أن فريق بايرن ميونخ قد حقق الفوز في مباراته الأخيرة قبل تلك المواجهة على أرمينيا بيليفيلد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في الدوري الألماني.



