محمد صلاح يقزد هجوم ليفربول أمام أياكس بدوري أبطال أوروبا





أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن تشكيل فريقه لمواجهة أياكس أمستردام الهولندي بالجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب يوهان كرويف الدولي بمدينة أمستردام.





وجاءت تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة أياكس بدوري الابطال كالتالي:-





حراسة المرمي: أدريان





خط الهجوم: جوميز، روبيرتسون، أرنولد، فابينهو





خط الوسط: ميلنر، جونز، فينالدوم





خط الهجوم: ماني، فيرمينو، محمد صلاح



