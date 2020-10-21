أمطار .. الارصاد تعلن عن طقس الساعات المقبلة

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد، إن حالة عدم الاستقرار في الظروف الجوية الحالية طبيعية وليست حالة عنيفة أو شديدة، حيث بدأت اليوم الثلاثاء في مناطق محدودة مثل السلوم وسيوة والضبعة وتمتد إلى الإسكندرية، وابتداء من الأربعاء يمتد هطول الأمطار إلى بعض مناطق الوجه البحري وستكون أكثر غزارة.









طقس الساعات المقبلة





وأضاف الخبراء أنه من الخميس إلى الأحد، تزداد فرص هطول الأمطار لتشمل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال سيناء، وستكون عاصفة رعدية، وقد تصل إلى مستوى السيول بشمال ووسط سيناء.





وأكد الخبراء أن هطول الأمطار يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات، في معظم المناطق، حيث تتراوح من 28 إلى 25 درجة على القاهرة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33، كما تتراوح على شمال وجنوب سيناء من 28 إلى 33 درجة.





وأشار خبراء الهيئة إلى أن سبب موجة عدم الاستقرار هو وجود هواء مرتفع على سطح الأرض يجلب رياح محملة بكميات من الرطوبة، ويتزامن ذلك مع وجود منخفض في الغلاف الجوي العلوي يجلب كتلة الهواء البارد، وهذا يخلق حالة من عدم الاستقرار في الظروف الجوية.



