هاني شاكر يسخر من حسن شاكوش بسبب أغنية "بنت الجيران"

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:40 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ظهر نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، في برومو برنامج الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة "أبو ظبي" وهو يسخر من مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.


وكان هاني شاكر في البرومو، يسخر من حسن شاكوش وعمر كمال أثناء غنائهم أغنية "بنت الجيران".

يذكر أن هاني شاكر قد وجه رسالة لنقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، عقب تقديمه استقالته قائلا: "الأخ العزيز والصديق الغالي د. أشرف زكي تركك لموقعك علي رأس النقابة خسارة فادحة لكل أعضاء النقابة ولنا جميعًا، اتمني أن تعود في هذا القرار لأن النقابة في حاجة إليك والكل يعرف قيمتك وإنجازاتك في النقابة ومكانتك في قلوبنا جميعًا، دعواتي لك ولزملائي الممثلين لما فيه الخير والنجاح".

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