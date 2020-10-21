شريرة و بتعذب الولاد"..اسما شريف منير توجه رسالة لزوجة والدها"

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شاركت اسما شريف منير، صورة لزوجة والدها توجه لها رسالة من خلالها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقالت "شريف منير" متحدثة عن زوجة والدها: "الست الجميلة اللي في الصورة دي هي (لورا) مرات أبويا إيه ده هو في مرات أب حلوة كده أومال فين الحوافر والعيون الشريرة، مش مرات أب؟ يبقي أكيد لازم تكون شريرة وبتعذب الولاد وبتشغلنا في البيت هههه ده اللي المجتمع والافلام ديمًا بيصدروا بس الحقيقة إن الست دي من اطيب واجمل واجدع الستات اللي في الدنيا، عمري ما اتخنقنا يمكن اختلفنا مرة بس عمرها ما اتعدت علي حقوقنا ولا التزمات ابويا لينا، او اخواتي او بناتي عشان هما صغنانين، هي عيلتي وحبيبتي".



وتابعت قائله: "لما بزعل مع ابويا بتقف جنبي حتي لو هيتخانق معاها، انا وهي اصلًا شخصيتنا قريبة من بعض بتفهمني وبتحس بيا، انا عمري ما اتكلمت عنها عشان هي بعدت عن الأضواء من زمان، بس حسيت اني لازم اقولها اني بحبها وبحترمها واديها حقها، وعشان اقول لإي ست لو انتي مرات أب لأولاد لازم تتقي ربنا فيهم وصاحبيهم وحبيهم كأنهم ولادك وربنا هيجازيكي كل خير وجوزك هيشيلك في راسه بحبك يا لولو اوي وربنا يخلينا لبعض كلنا ديمًا وشكرًا علي كل حاجه حلوه عملتيهالي.. اه وبالناسبة هي بتعمل افكار حلوه اوي علي الإنستاجرام تبعوه".