"لا عزاء لكورونا"...تزاحم المواطنين بمحكمة شمال الجيزة لاستلام خطابات الإشراف على الانتخابات
الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:53 م
هدير حمزة _ إيريني صفوت
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حصلت "الفجر" علي صور يظهر فيها تكدس المواطنين داخل محكمة شمال الجيزة بشارع السودان، لإستلام خطابات الموظفين للإشراف علي الإنتخابات البرلمانية لمجلس النواب 2020.
وتزاحم المواطنين والموظفين داخل المحكمة، بالمخالفة للإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.
وتزاحم المواطنين والموظفين داخل المحكمة، بالمخالفة للإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.