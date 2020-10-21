كومان يتحدث عن الكلاسيكو وموقف جريزمان من المشاركة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشف الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة عن سعادته بعد فوز فريقه الكبير بخمسة أهداف مقابل هدف على فيرينكفاروسي المجري في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال كومان في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة:"في أول 20 : 25 دقيقة من الشوط الثاني رأينا فريقًا رائعًا، بعد الطرد صمدنا وسجلنا أيضًا، لعبنا كرة قدم جيدة، أحيانًا كان النسق بطيئ لكن بشكل عام قدّمنا مباراة جيدة".

وعن كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد، علق كومان قائلاً: "بالنسبة لمباراة كلاسيكو الأرض، لستُ قلقاً، هذا الفريق سيكون له مستقبل عظيم. لدينا لاعبون رائعون للتهديف، إذا لعب ميسي دائمًا مثل اليوم فلا داعي للشكوى، إذا لم يسجّل وصنع هدفين أو ثلاثة فلن نطلب المزيد منه".

وأضاف:"من الأفضل للمدرب الذي يقود فريق كبير أن يمتلك لاعبون يتمتعون بآداء عالي، إذا كانت هناك شكوك حول قدرتنا على التهديف فاليوم أثبتنا أننا قادرون على التهديف".
وعن غياب جريزمان وموقفه من كلاسيكو الأرض، قال كومان:" هو لم يلعب لكن هذا لا يعني شيء بالنسبة لكلاسيكو الأرض، كل مباراة لها تشكيلة".

وتابع:"أتمنى أن لا أنام يوم الجمعة من كثرة الشكوك حول اللاعبين الذين يجب أن يشاركون في كلاسيكو الأرض".
وعن الشبان المتألقون، قال كومان:"لقد اخترنا ترينكاو من أجل السرعة والعمق، سيتحسن قريبًا ويلعب بشكل أفضل".

وعن فاتي وبيدري، علق كومان قائلاً:"سعداء بآدائهما، لم يكملا الـ18 عام بعد وسيكون لهما مستقبل مبهر بالتأكيد".

وعن طرد بيكي، اختتم كومان تصريحاته قائلاً:"لا أرى بأن بيكي يستحق أكثر من بطاقة صفراء، البطاقة الحمراء عقّدت الأمور لكنّه حدث كذلك أمام سيلتا فيجو، لعبنا بلاعب أقل وسجلنا أيضًا".

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ميسي كومان ريال مدريد برشلونة

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