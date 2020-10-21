بشميز قصير.. رانيا يوسف تشغل "انستجرام"

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت "يوسف" في الصورة بإطلالة جريئة وارتدت شيميز قصير.

في سياق منفصل، قالت الفنانة رانيا يوسف: إنني أستيقظ من النوم أجد نفسي ترند ولم أعد أفهم ما هي معايير الترند وهذا يحدث دون أن أقصد ذلك واكدت علي انها لا تنشر أي شيء على السوشيال ميديا وبناتي هم المتحكمين بذلك الأمر.

وأضافت رانيا يوسف خلال لقائها في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى، أن ابنتي اختارت صورة الي منذ سنتين وقامت بنشرها وعندما استيقظت وجدت نفسي ترند ولا اتابع السوشيال ميديا لانني اكرة التليفون المحمول بسبب عملي ووقوفي أمام أضواء الكاميرات.

وكانت أخر أعمال رانيا يوسف الدرامية في مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الأول الذي يعرض على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎ لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The ‎Virgin‎.

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رانيا يوسف الفنانه رانيا يوسف الانسة فرح

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