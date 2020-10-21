صدمة جديدة لبرشلونة في الكلاسيكو

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:31 م
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
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باتت مشاركة جوردي ألبا ظهير أيسر فريق برشلونة في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد محل شك والتي تقام يوم السبت المقبل على استاد كامب نو في الجولة السابعة من الدوري الإسباني الممتاز.

 

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن موقف جوردي ألبا ما زال غامضًا بعدما تعرض للإصابة في ساقه اليمنى ضد إشبيلية في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه ألبا يحتاج إلى ثلاثة أسابيع من أجل العودة وهي المدة التي تنتهي يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري، أي بعد يومين من موعد الكلاسيكو لذلك يبذل برشلونة كل محاولاته من أجل تجهيز اللاعب.

 

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يرفض الدفع بألبا أمام ريال مدريد ويفضل استعداده جيدًا لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

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