تعرف على إيرادات فيلم "توأم روحي" لـ حسن الرداد وأمينة خليل

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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استطاع فيلم "توأم روحى" لـ الفنان حسن الرداد وأمينة خليل، أن يحقق إيرادات بلغت 53 ألفا و651 جنيها أمس ليحتل بها المركز الثالث.

تدور أحداث فيلم "توأم روحي" في إطار رومانسي، وهو من بطولة نغبة كبيرة من نجوم الفن وأبرزهم حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

وأشاد عدد من النقاد بالفيلم الذى يعد عودة مختلفة للفنان حسن الرداد الذى كان تركزه في الفترة الأخيرة بالدراما والكوميديا في أفلامة.

وكان آخر أعمال الفنان حسن الرداد مسلسل عزمي وأشجان مع زوجته الفنانة ايمي سمير غانم وهو العمل الذي يحمل الطابع الكوميدى حول زوجين نصابين ويرتكبون عديد من المشاكل.

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