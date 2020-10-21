الأرصاد تحذر من عدم استقرار الطقس.. وتنصح بارتداء ملابس الخريف

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إننا نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت أمس وتستمر حتى الأحد المقبل، منوهة بأننا شهدنا سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الغربية بالأمس، مع نشاط رياح المثيرة للأتربة اليوم.





وأضافت "إيمان شاكر"، خلال حوارها مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه اعتبارًا من غدًا الخميس تزيد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتمتد للوجه البحري وتمتد مساء الخميس للقاهرة، على أن تزيد كميات الأمطار السبت والأحد لتكون متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وتصل خفيفة على شمال الصعيد.





وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، أنه طبقًا لطبيعة سيناء قد تصل الأمطار بها لحد السيول، منوهة بأن فصل الخريف هو فصل التغيرات الجوية الحادة والسريعة، لكونه فصل انتقالي، ومن الوارد حدوث تغيرات في الخرائط الجوية بأي وقت، موضحة أن ما نشهده من حالة عدم الاستقرار أمر طبيعي.





وناشدت، المواطنين بمتابعة النشرات الجوية أول بأول والرجوع للمصدر الرئيسي لها وهو الهيئة العامة للأرصاد، منوهة بأن الفترة القادمة ستشهد انخفاض في درجات الحرارة 4-5 درجات، ويفضل ارتداء الأطفال الملابس الخريفية، مشددة على ضرورة القيادة بهدوء على الطرق بسبب نشاط الرياح.





وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2020، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





طقس الأربعاء نهارًا





- طقس مائل للحرارة القاهرة، والرياح معتدلة.





- طقس مائل للحرارة على الوجه البحري، أمطار خفيفة إلى متوسطة، والرياح معتدلة.





- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم، مطروح، وسيوة، وخفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.









- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





- طقس حار على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.





- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الأربعاء ليلًا





- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.





- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.





- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.





- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على "السلوم- مطروح- سيوة"، وتكون من خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.





- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من البحيرة، وكفر الشيخ.





الوصف الفني لخرائط الطقس: