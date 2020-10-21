140 ألف جنيه إيرادات فيلم "الخطة العايمة" لـ على ربيع

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:23 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حقق فيلم "الخطة العايمة" لـ الفنان على ربيع ومحمد عبدالرحمن إيرادات بلغت 140 ألفا و513 جنيها أمس ليحتل به المركز الأول بين الأفلام الأربعة المعروضة بدور العرض.

حيث شهد العرض الخاص لـ فيلم "الخطة العايمة" نجما النادى الأهلى أيمن أشرف وأحمد الشيخ اللذان تربطهما علاقة صداقة قوية بالفنان علي ربيع ونجوم مسرح مصر.

كما هنأ عدد من أبطال مسرح مصر، كلا من "علي ربيع ومحمد عبد الرحمن" بمناسبة عرض فيلمهما "الخطة العايمة".

وتدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.

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فيلم الخطة العايمه على ربيع الفنان على ربيع الخطه العايمة

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