عمان تعلن موعد انتهاء الحظر الليلي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، أنها ستنهي حظر التجول الليلي في 24 أكتوبر.

وبحسب وسائل إعلام، فقد أعلنت اللجنة العليا أن الحظر المفروض على الحركة الليلية سينتهي يوم 24 أكتوبر الساعة الخامسة صباحًا.

وكانت قد سجلت وزارة الصحة العمانية، 110594 إصابة بفيروس كورونا والوفيات 1114 بنسبة 1% والمتعافين 96400 لتصل نسبة الشفاء إلى87%.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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