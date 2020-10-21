للجلسة الثانية علي التوالي .. البورصة تواصل المسار الهابط و تخسر 3.9 مليار جنيه بالختام

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:01 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي للمؤشرات، مستكملة الموجة البيعية على معظم الاسهم والتي بدأتها من الأمس .


وخسر رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه، ليغلق عند 617.888 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 11101 نقطة، لليوم الثالث على التوالي، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 2055 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 12957 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 4220 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 1918 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2818 نقطة.

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