وزير المالية: صرف حافز إدارة مدرسية بقيمة 250 جنيه للمدير

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:24 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تقرر صرف حافز إدارة مدرسية بقيمة 250 جنيه للمدير وشيخ المعهد و150 جنيه للوكلاء، موضحًا أن مديري المدارس ووكلاء المدارس وشيخ المعهد لا يتحصلوا على مقابل للإدارة.

وأضاف "معيط"، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ووزراء المالية والتعليم والصناعة، اليوم الأربعاء، أن تكلفة زيادة رواتب وحوافز ومكافآت المعلمين بالكامل بالتعليم والأزهر تصل لـ 5 مليار 611 مليون جنيه.

وتابع وزير المالية، أن هناك تكليف من رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق رعاية مالية واجتماعية للعاملين بالمهن التعليمية ومعاونيهم، والبدء بتحويل 500 مليون جنيه للصندوق يكون تابع لرئاسة مجلس الوزراء، وممثلين عن الوزرات ذات الصلة، مشيرًا إلى أن موارد الصندوق تستخدم بمزايا مالية ورعاية اجتماعية للمعلمين والإداريين.

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