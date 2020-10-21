رسمياً.. أحمد كشري يقرر الرحيل عن أسوان

وجهت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان الشكر لأحمد كشري المدير الفني للفريق وذلك بعد أن أعلن الطرفين التوصل إلى الإنفصال بعد المحادثات المطولة التي جرت خلال الأيام الماضية.









ونجح كشري في قيادة الفريق للبقاء في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم الموسم الجاري بعد مسيرة مميزة في الدور الثاني من البطولة والتي حصد فيها الكثير من النقاط التي ساعدته في النجاه من شبح الهبوط.









وتلقى كشري الكثير من العروض من أندية في الدوري المصري الأمر الذي جعله يرحل عن أسوان حيث علم " الفجر الرياضي " أن المقاصة والإنتاج الحربي وفريق آخر من الأندية الجماهيرية تسعى للحصول على خدمات مهاجم الأهلي السابق.



