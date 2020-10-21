بإطلالة أنيقة.. درة تبهر جمهورها فى أحدث جلسة تصوير لها

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة درة على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت درة عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، اعتمدت فيها على جاكت جلد، وتسريحة شعر مختلفة ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها.


وكانت آخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرين من النجوم، ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، خاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.

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