بتوجيه من السيسي.. رئيس الوزراء يبشر المعلمين بزيادة الرواتب

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد وجه بتحسين أحوال الموظفين العاملين في التربية والتعليم وبالأخص المعلمين. 

وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة ووزراء التعليم والمالية والصناعة، اليوم الأربعاء، إلى أنه منذ صدور التوجيه وهناك لجنة عمل مشتركة عقدت بين وزارتي التعليم والمالية لوضع بعض الإجراءات الكفيلة برفع المستوى المالي للأجور الخاصة بالمعلمين.

وأضاف أن هذا يعتبر بداية جيدة جدا من الحكومة في سبيل تحسين أوضاع المعلمين لتخرج في صورة قانون وسيتم مناقشته تمهيدا لتطبيقه فورا اعتبارا من يناير 2021.

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