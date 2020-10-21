قطاع الأعمال: بيع 47 ألف قنطار قطن ضمن منظومة التداول الجديدة

في أحدث مزادات منظومة تداول القطن الجديدة، التي يتم تنفيذها تحت إشراف وزارة قطاع الأعمال العام، تم بيع 1367 قنطارًا منها 744 قنطارًا في محافظتي الفيوم وبني سويف، و622.8 قنطارًا في محافظة البحيرة.

وبذلك يرتفع إجمالي كميات القطن المباعة من خلال المزادات العلنية ضمن منظومة التداول الجديدة المطبقة في 4 محافظات لتبلغ نحو 47 ألف قنطار حتى الآن، منذ بدء العمل بالمنظومة الجديدة في أول سبتمبر الماضي.

وتطبق المنظومة الجديدة في محافظتين من الوجه القلبي (الفيوم وبني سويف)، ومحافظتين من الوجه البحري (الشرقية والبحيرة) خلال موسم جني القطن الحالي ‪2020-2021، ومن المقرر أن يتم تعميم النظام الجديد على جميع المحافظات العام القادم.

وبلغت الكميات المباعة في الفيوم وبني سويف حتى الآن نحو 36.4 ألف قنطار، وفي الشرقية والبحيرة نحو 10.4 ألف قنطار حتى الآن.

وقد فازت بغالبية المزادات شركات من القطاع الخاص، حيث بلغ متوسط سعر القنطار لصنف (جيزة 95) نحو 1850 جنيه، وصنف (جيزة 94) نحو 2050 جنيه، وذلك بخلاف قيمة الرتبة ومعدل التصافي.

جدير بالذكر أن المنظومة الجديدة تعتمد على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة في مراكز للتجميع (50 مركزا في 4 محافظات)، وإجراء مزادات بشكل دوري على الأقطان الواردة، على أن يحصل المزارع على 70% من قيمة أقطانه من الشركة الراسي عليها المزاد في اليوم التالي للمزاد والباقي خلال أسبوع بعد تحديد فروق الرتب ومعدل التصافي.