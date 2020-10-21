قطاع الأعمال: بيع 47 ألف قنطار قطن ضمن منظومة التداول الجديدة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:43 م
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
أحمد الشيخ
Advertisements

في أحدث مزادات منظومة تداول القطن الجديدة، التي يتم تنفيذها تحت إشراف وزارة قطاع الأعمال العام، تم بيع 1367 قنطارًا منها 744 قنطارًا في محافظتي الفيوم وبني سويف، و622.8 قنطارًا في محافظة البحيرة.

وبذلك يرتفع إجمالي كميات القطن المباعة من خلال المزادات العلنية ضمن منظومة التداول الجديدة المطبقة في 4 محافظات لتبلغ نحو 47 ألف قنطار حتى الآن، منذ بدء العمل بالمنظومة الجديدة في أول سبتمبر الماضي.

وتطبق المنظومة الجديدة في محافظتين من الوجه القلبي (الفيوم وبني سويف)، ومحافظتين من الوجه البحري (الشرقية والبحيرة) خلال موسم جني القطن الحالي ‪2020-2021، ومن المقرر أن يتم تعميم النظام الجديد على جميع المحافظات العام القادم.

وبلغت الكميات المباعة في الفيوم وبني سويف حتى الآن نحو 36.4 ألف قنطار، وفي الشرقية والبحيرة نحو 10.4 ألف قنطار حتى الآن.

وقد فازت بغالبية المزادات شركات من القطاع الخاص، حيث بلغ متوسط سعر القنطار لصنف (جيزة 95) نحو 1850 جنيه، وصنف (جيزة 94) نحو  2050 جنيه، وذلك بخلاف قيمة الرتبة ومعدل التصافي.

جدير بالذكر أن المنظومة الجديدة تعتمد على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة في مراكز للتجميع (50 مركزا في 4 محافظات)، وإجراء مزادات بشكل دوري على الأقطان الواردة، على أن يحصل المزارع على 70% من قيمة أقطانه من الشركة الراسي عليها المزاد في اليوم التالي للمزاد والباقي خلال أسبوع بعد تحديد فروق الرتب ومعدل التصافي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير قطاع الأعمال موسم جني القطن جني القطن

أخبار تهمك

"خسائر بشرية ومادية".. تفاصيل عاصفة التنين المتوقع حدوثها بمصر

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء الجديد حال تأجيلها

منذ ثلث ساعة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ يوم

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ ساعتين و 32 دقيقة

شوبير يُعلن الوجهة الأقرب لحسام عاشور

منذ ساعتين

محمود محي الدين يكشف مفاجأة بشأن هدف السيسي في حجم الاستثمارات (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يوم

بتوجيه من السيسي.. رئيس الوزراء يبشر المعلمين بزيادة الرواتب

منذ أقل من نصف ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يرفض التخلي عن حارسه الأول

منذ حوالي 6 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

منذ أقل من ساعة

اتجاه بعدم الاستعانة بثنائي الزمالك خلال مباراة الرجاء بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان قبيل انعقاد القمة الثلاثية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"الغزل والنسيج" تعقد أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

"قطاع الأعمال" تشتري بـ 157 مليون جنيه قطن من الفيوم وبني سويف

وزير قطاع الأعمال يناقش تطبيق النظام الجديد لتداول القطن في 4 محافظات

وزير قطاع الأعمال يناقش آليات تداول القطن.. والبيع بنظام المزايدة

وزير قطاع الأعمال يناقش آليات النظام الجديد لتداول القطن في 4 محافظات

وزير قطاع الأعمال: نسعى لتطوير 3 محالج للقطن في الوجه البحري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 ص

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

بتوجيه من السيسي.. رئيس الوزراء يبشر المعلمين بزيادة الرواتب

02:03 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

11:59 ص

اتجاه بعدم الاستعانة بثنائي الزمالك خلال مباراة الرجاء بدوري الأبطال

12:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»