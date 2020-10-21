محكمة الأسرة تقضي بزيادة مصروفات نفقة لينا الفيشاوي لـ20 ألف جنيه

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت _ هدير حمزة
Advertisements
قضت محكمة أسرة مصر القديمة بزيادة مصروفات نفقة صغير الخاصة بلينا أحمد الفيشاوي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي من زوجته السابقة هند الحناوي إلى 20 ألف جنيه.

وتقدم شعبان سعيد محامي مطلقة الفيشاوي بحافظة مستندات وأوراق رسمية تفيد بارتفاع صافي دخل أحمد الفيشاوي، كما تقدم بشهادة من نقابة المهن التمثيلية محصور بها عدد المسلسلات واﻷفلام التي شارك فيها، وهو دعمته تحريات الأجهزة الأمنية.

وكان "سعيد" رفع دعوى زيادة نفقة صغير للينا أحمد الفيشاوي ابنة موكلته هند الحناوى وطليقة الفنان أحمد الفيشاوى، والتي كان مقدرة سابقًا بـ10 آلاف جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محكمة الاسرة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

محمود محي الدين يكشف مفاجأة بشأن هدف السيسي في حجم الاستثمارات (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء الجديد حال تأجيلها

منذ ثلث ساعة

"خسائر بشرية ومادية".. تفاصيل عاصفة التنين المتوقع حدوثها بمصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان قبيل انعقاد القمة الثلاثية

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يرفض التخلي عن حارسه الأول

منذ حوالي 6 ساعات

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ يوم

بتوجيه من السيسي.. رئيس الوزراء يبشر المعلمين بزيادة الرواتب

منذ أقل من نصف ساعة

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

منذ حوالي 4 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يوم

اتجاه بعدم الاستعانة بثنائي الزمالك خلال مباراة الرجاء بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

منذ أقل من ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يُعلن الوجهة الأقرب لحسام عاشور

منذ ساعتين

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 ص

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

بتوجيه من السيسي.. رئيس الوزراء يبشر المعلمين بزيادة الرواتب

02:03 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

11:59 ص

اتجاه بعدم الاستعانة بثنائي الزمالك خلال مباراة الرجاء بدوري الأبطال

12:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»