محكمة الأسرة تقضي بزيادة مصروفات نفقة لينا الفيشاوي لـ20 ألف جنيه
الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:40 م
إيريني صفوت _ هدير حمزة
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قضت محكمة أسرة مصر القديمة بزيادة مصروفات نفقة صغير الخاصة بلينا أحمد الفيشاوي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي من زوجته السابقة هند الحناوي إلى 20 ألف جنيه.
وتقدم شعبان سعيد محامي مطلقة الفيشاوي بحافظة مستندات وأوراق رسمية تفيد بارتفاع صافي دخل أحمد الفيشاوي، كما تقدم بشهادة من نقابة المهن التمثيلية محصور بها عدد المسلسلات واﻷفلام التي شارك فيها، وهو دعمته تحريات الأجهزة الأمنية.
وكان "سعيد" رفع دعوى زيادة نفقة صغير للينا أحمد الفيشاوي ابنة موكلته هند الحناوى وطليقة الفنان أحمد الفيشاوى، والتي كان مقدرة سابقًا بـ10 آلاف جنيه.
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