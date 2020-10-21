السيسي: اتفقنا مع قبرص واليونان على مواجهة أي زعزعة لاستقرار المنطقة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن اجتماعه مع الرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان شهد مناقشات بناءة، عكست توافق في الرؤى بشأن التطورات الإقليمية وبالأخص في منطقة شرق المتوسط في ضوء السياسات الاستفزازية المتمثلة في انتهاكات قواعد القانون الدولي والتهديد باستخدام القوة المسلحة، والتعدي على الحقوق السيادية لدول الجوار، ونقل المقاتلين الأجانب.





وأشار "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي، ورئيس وزراء اليونان، إلى أنهم اتفقوا على ضرورة التصدي لهذه السياسات التي تزعزع استقرار المنطقة، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركاء الدوليين لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي والإقليمي.



