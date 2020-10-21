السيسي: تعيين الحدود مع قبرص واليونان نموذجا ناجحا للعلاقات الثلاثية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ألية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان ساهمت في توقيع الدول الثلاث إلى جانب دول في شرق المتوسط على الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط، والذي يعد اطارا للتوافق على محددات ومشروعات مشتركة في مجال الغاز.



