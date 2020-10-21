السيسي: تعيين الحدود مع قبرص واليونان نموذجا ناجحا للعلاقات الثلاثية
الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:23 م
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ألية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان ساهمت في توقيع الدول الثلاث إلى جانب دول في شرق المتوسط على الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط، والذي يعد اطارا للتوافق على محددات ومشروعات مشتركة في مجال الغاز.
وأشار "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي، ورئيس وزراء اليونان، إلى أن آلية التعاون الثلاثي تنفرد بكونها قدمت نموذجين ناجحين لتعيين الحدود البحرية استنادا لقواعد القانون الدولي، وبنود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مضيفا أن مصر وقعت مع كل من قبرص واليونان اتفاقيتين في هذا المجال، وهو ما يعكس الإرادة السياسية المشتركة الهادفة إلى الاستفادة من الثروات المتاحة.
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