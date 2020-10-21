ورش عمل لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بكلية التمريض جامعة حلوان

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ينظم مركز التطوير والبحوث والخدمات بكلية التمريض جامعة حلوان مجموعة من ورش العمل لطلاب الدراسات العليا، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والاستاذة الدكتورة صفاء صلاح اسماعيل عميد الكلية، ويأتى ذلك فى إطار الرقي بمنظومة البحث العلمى لخدمة المجتمع وتوفير البيئة العلمية الداعمة للرعاية الصحية.



وأوضحت الأستاذة الدكتورة صفاء صلاح أن المركز يهدف إلى تعزيز مكانة الجامعة بحثيا وتعزيز الشراكات البحثية مع المؤسسات البحثية المحلية والدولية وتوفير بيئة بحثية تنافسية إبداعية وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي والمساهمة في الارتقاء بالمستوى العلمى والمهارى للفئة المستهدفة والمساهمة فى تنمية الموارد المالية الذاتية.



وأفادت الأستاذة الدكتورة زينب حسين على مدير المركز إن البرامج والأنشطة والخدمات التى يقدمها المركز تتمثل في التعريف بمجالات البحث العلمي، ومجالات اهتمام أعضاء هيئة التدريس بالكلية فى البحث العلمى، إلى جانب التدريب قبل وبعد الدكتوراة، وتصميم وطباعة البوسترات، والمجلة علمية، والتدريب على امتحان البرومترك، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية مثل (متابعة الأمراض المزمنة – التأهيل للتعافى من تأثير بعض الأمراض بعد الشفاء).



هذا وتتضمن الورشة الأولى والتي تبدأ يوم الاحد الموافق 22 نوفمبر ٢٠٢٠، العديد من المحاور ومنها بروتوكول كتابة البحث وكيفية اختيار موضوع البحث، وكيفية صياغة العنوان بشكل صحيح، عمل الإطار البحثي بشكل صحيح، اختيار أدوات التجميع، والتصميم البحثى المناسب، وكيفية اختيار العينة، ووضع الافتراضات البحثية، صياغة أسئلة البحث.



وتتناول الورشة الثانية والتي تعقد يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر ٢٠٢٠،كيفية وضع المعايير المناسبة لاختيار العينة، وحساب الاعداد المناسبة لإجراء البحث وحسابها بطريقة صحيحة، وطرق عمل اختبارات المصداقية للأدوات المستخدمة فى التجميع.



كما تناقش الورشة الثالثة والتي تبدأ يوم الأحد الموافق 29 نوفمبر ٢٠٢٠، التعرف على مفهوم main script، ومكوناته والهدف، إلى جانب كيفية صياغة العناصر وترتيبها، والتعرف على نوع الخط وحجمه.



وتتمثل الفئات المستهدفة من ورش العمل أعضاء هيئة التدريس بالكلية والجامعة، طلاب كلية التمريض فى مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، طلاب الكليات الأخرى، وموظفى جامعة حلوان، على أن لايزيد عدد الحضور في كل ورشة عن 30 طالب والحضور بأسبقية الحجز.



