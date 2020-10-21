عبدالله السعيد رجلاً لمباراة بيراميدز وحوريا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:46 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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منح الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " اليوم الأربعاء لقب أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وحوريا كوناكري للاعب عبد الله السعيد حيث أعلن الحساب الرسمي للكاف على تويتر أنه بعدما سجل السعيد هدفاً خلال فوز فريقه بثنائية على ملعب إستاد ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء تم إختياره رجلاً للمباراة".


وكان السعيد قد نجح في تحقيق لقب الكونفدرالية الإفريقية من قبل مع النادي الأهلي في العام 2014 بعد فوز المارد الأحمر في المباراة النهائية على سيوي سبورت الإيفواري في المباراة النهائية بهدف عماد متعب.


وحجز بيراميدز بفوزه على حوريا كوناكري مقعداً له في المباراة النهائية ليواجه فريق نادي نهضة بركان المغربي الذي أقصى مواطنه حسنية أكادير بهدفين مقابل هدف في الدور نصف النهائي.

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بيراميدز وحوريا كوناكري بيراميدز وحوريا الدور النصف نهائي

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