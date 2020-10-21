ضبط صيدلي بحوزته أقراص مخدة وعقاقير مهربة بالإسكندرية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام أحد الأشخاص (محاسب ومدير صيدلية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية) ببيع أدوية غير خالصة الرسوم الجمركية من خلال الصيدلية محل عمله بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة تلك المعلومات، وأن المذكور المُشار إليه يقوم بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في بيع الأدوية أجنبية الصنع والمهربة من الجمارك وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة للقانون، متخذًا من الصيدلية محل عمله وكرًا لممارسة نشاطه المؤثم وتخزين الأدوية والعقاقير مجهولة المصدر والبعض الآخر منها غير مصرح بتداولها ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ودون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع الجهات المعنية أمكن ضبط المتهم المذكور وبحوزته (عدد 1000 قرص من العقاقير المدرجة بجدول المخدرات فئة "ج" – عدد 2500 قرص من العقاقير المستوردة غير خالصة الرسوم الجمركية)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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