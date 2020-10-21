"أبو عوف" تزيد حصتها السوقية من البن في السعودية بنسبة 75%

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:19 م
بوابة الفجر
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كشف أحمد عوف رئيس مجلس إدارة شركة عوف مصر المالكة للعلامة التجارية "أبو عوف" الرائدة في مجال صناعة المواد الغذائية الصحية والمكسرات عن زيادة الحصة التصديرية من بن "أبو عوف" إلى المملكة العربية السعودية خلال الربع الأخير من 2020، بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 75%، من أحجام التصدير المتفق عليها في بداية ومنتصف نفس العام.

وقال عوف، إن هذه الزيادة تأتي اتساقا مع خطط الشركة التوسعية في أسواق الخليج بشكل عام والمملكة العربية السعودية بوجه الخصوص، مؤكدا أن المملكة تعد من أهم أسواق منطقة الخليج، وتوليه "ابو عوف" أهمية كبيرة لاستثمار النجاحات التي تحققت فيه خلال العامين الأخيرين، مشيرا إلى أن الشركة قامت بعمل دراسات علمية متخصصة، تستهدف زيادة حصتها السوقية من صناعة وتجارة البن في مصر، وخارجها وذلك لتلبية الطلب المتزايد على منتجات " أبو عوف" من القوة والتي تصل إلى عدة أنواع ، يتم تصنيعها وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وكشف أيضا عن أن الشركة تقوم حاليا بدراسة عدد كبير من طلبات التصدير لأسواق خارجية جديدة تضاف إلى الأسواق الأوروبية والأسيوية والأمريكية والعربية التى تطلب منتجات أبو عوف.

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بوابة الفجر بن المملكة العربيه السعودية الفجر ابو عوف

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