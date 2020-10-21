"لقاءات ثنائية وقمة ثلاثية".. جدول أعمال "السيسي" في قبرص

لقاء الرئيس القبرصي



استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارته لقبرص بلقاء مع الرئيس القبرصي "نيكوس أنستاسيادس، الذي أعرب عن اعتزازه بزيارة الرئيس وبخصوصية الروابط التاريخية بين مصر وقبرص، مشيدًا بمتانة العلاقات بين البلدين، والتي تتطور بشكل متنامٍ في مختلف المجالات.



وأكد تطلع قبرص لتحقيق المزيد من الخطوات الملموسة بهدف ترسيخ أطر التعاون الثنائي والصداقة القائمة بين البلدين، فضلًا عن مواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، لا سيما في ظل الدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط، فضلًا عن جهودها في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.



لقاء رئيس وزراء اليونان



ثم التقي "السيسي"، مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، لتطرق المباحثات إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، وكذلك مناقشة عددًا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب، ومستجدات الأزمات القائمة في المنطقة.



ويقول الرئيس السيسي، إن اتفاق الترسيم الجزئى يعكس حجم التفاهم وقوة العلاقات واحترام القوانين والأعراف الدولية فيما يخص مثل هذه الاتفاقيات، مشيرًا إلى أن تصديق البرلمانات على الاتفاقية انعكاس لمدى كفاءة ونجاح الاتفاقية للأهداف المرجوة منها.



القمة الثلاثية



ومن المقرر، عقد القمة الثلاثية، لمناقشة استمرار ممارسة العداء التركي فيما يتعلق بالاستكشافات داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وقرار فتح الشريط الساحلي لمدينة فاماغوستا في انتهاك صريح لقرارات الأمم المتحدة.



تأتي "القمة الثلاثية في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، وتعزيز التشاور السياسي وتبادل الرؤى، حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط.



ويعقب ذلك غداء عمل للزعماء الثلاثة بمشاركة الوفود الرسمية، وإصدار بيان مشترك عن استنتاجات القمة.



ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، إلى العاصمة نيقوسيا في مستهل زيارته الرسمية إلى قبرص للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.

لعل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قبرص، تشهد نشاطًا مكثفًا، وجدول أعمال مميز، حيث استهلت بلقاء الرئيس القبرصي، لترسيخ أطر التعاون الثنائي، ولقاء رئيس الوزراء اليوناني، ثم انعقاد القمة الثلاثية.ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن جدول أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي في قبرص.